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        Düzce'de balıkçılar yeni sezona hazırlanıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2023 - 11:22
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        Düzce'de balıkçılar yeni sezona hazırlanıyor
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        DÜZCE (AA) - Düzce'nin Akçakoca ilçesinde balıkçılar, 1 Eylül'de başlayacak av sezonu için hazırlık yapıyor.

        Batı Karadeniz Bölgesi'nin önemli balıkçı limanlarından Akçakoca'da balıkçılar, teknelerinin bakımını yapıyor, yırtık ağlarını onarıyor.

        "Vira Bismillah" diyerek 1 Eylül sabahı ilk seferine çıkacak balıkçılar, Karadeniz'de bu yıl balığın bol olması ümidiyle yoğun bir çalışma içinde son hazırlıklarını sürdürüyor.

        - "Balıkçılarımız heyecanla 1 Eylül'ü bekliyor"

        Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, AA muhabirine, yeni av sezonuna hazırlandıklarını söyledi.

        Balıkçıların yoğun tempo içinde heyecanla çalıştıklarını anlatan Karakaş, "Teknelerimizin bakımını yapıyoruz, yıpranan ağlarımızı tamir ediyoruz. Bugün itibarıyla Akçakoca açıklarında palamut varlığı tespit edildi. Bu da bizim için çok umut verici bir durum oldu. Artık hayırlısı diyoruz, geriye kalan günleri iple çekiyoruz. Balıkçılarımız heyecanla 1 Eylül'ü bekliyor." diye konuştu.

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