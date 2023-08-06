"Dünya Düzce Günleri"nde Burak King ile Tefo-Seko sahne aldı
DÜZCE (AA) - Düzce Belediyesince düzenlenen "Dünya Düzce Günleri" kapsamında hip-hop müziğin sevilen isimleri Burak King ile Tefo-Seko ikilisi konser verdi.
Kentte 1 Ağustos'ta başlayan ve 8 gün sürecek etkinliklerin beşinci gününde hip-hop sanatçıları Burak King ile Tefo-Seko ikilisi, Anıt Park Meydanı'nda sevenleriyle buluştu.
Meydanı dolduran kalabalık, sanatçıların performansına ritim tutarak eşlik etti.
Dünya Düzce Günleri'nin altıncı gününde ise klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici sahne alacak.