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        "Dünya Düzce Günleri"nde Burak King ile Tefo-Seko sahne aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2023 - 00:07
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        "Dünya Düzce Günleri"nde Burak King ile Tefo-Seko sahne aldı
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        DÜZCE (AA) - Düzce Belediyesince düzenlenen "Dünya Düzce Günleri" kapsamında hip-hop müziğin sevilen isimleri Burak King ile Tefo-Seko ikilisi konser verdi.

        Kentte 1 Ağustos'ta başlayan ve 8 gün sürecek etkinliklerin beşinci gününde hip-hop sanatçıları Burak King ile Tefo-Seko ikilisi, Anıt Park Meydanı'nda sevenleriyle buluştu.

        Meydanı dolduran kalabalık, sanatçıların performansına ritim tutarak eşlik etti.

        Dünya Düzce Günleri'nin altıncı gününde ise klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici sahne alacak.

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