Düzce'de sıcaktan bunalanlar sahilleri ve tabiat parklarını doldurdu

DÜZCE (AA) - Düzce'de sıcak havadan bunalan vatandaşlar, sahillerde ve tabiat parklarında yoğunluk oluşturdu.

Termometrelerin 35 dereceyi gösterdiği kentte nemle birlikte hava sıcaklığı 40 derece hissediliyor.

Hafta sonu artan sıcaklardan bunalan vatandaşlar, denize kıyısı bulunan Akçakoca ilçesine akın etti.

Ankara ve İstanbul'dan gelen yerli turistleri de ağırlayan ilçede vatandaşlar, mavi bayraklı plajlarda denize girerek serinledi.

Denizi tercih etmeyenler ise kentin yakınlarındaki Aydınpınar ve Güzeldere tabiat parklarında yoğunluk oluşturdu.

Kayın ve gürgen ağaçlarının hakim olduğu bölgede piknik yapan aileler, şelalelerin döküldüğü alanlarda buz gibi suya girerek serinlemeye çalıştı.

Bölgedeki mesire alanları da doğaseverler için spor yapma ve keyifli vakit geçirme imkanı sunuyor.