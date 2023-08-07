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        Antik kentin "Keman Kardeşler"i yorucu kazı çalışmalarını müzikle eğlenceye dönüştürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2023 - 11:01
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        Antik kentin "Keman Kardeşler"i yorucu kazı çalışmalarını müzikle eğlenceye dönüştürüyor
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        DÜZCE (AA) - ÖMER ÜRER - Düzce'de tarihi milattan önce 3. yüzyıla dayanan Prusias ad Hypium Antik Kenti'nde işçi olarak çalışan müzisyen 4 kardeşle iki akrabası, yorucu kazı çalışmalarını çay ve yemek molalarında verdikleri mini konserlerle eğlenceli hale getiriyor.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün izniyle Konuralp Müze Müdürlüğü ve Düzce Belediyesinin destekleriyle bölgenin en eski yerleşim yeri olarak bilinen antik kentte 3 yıl önce başlatılan kazı çalışmalarında, arkeolog ve belediye personelinden oluşan 55 kişilik ekip çalışıyor.

        Yılın 12 ayı devam eden çalışmalarda görevli Ömer, Muhammed, Yalçın ve Gökhan Keman kardeşlerle yakın akrabaları Aykut Yıkın ve Hakan Apaydın, müzisyen yanlarıyla da ön plana çıkıyor.

        Bölgede "Keman Kardeşler" olarak bilinen, aynı zamanda Düzce Belediyesinin bandosu ve mehter takımında görevli olan 6 müzisyen, zaman zaman çay ve yemek molalarında yanlarında getirdikleri kanun, darbuka, klarnet ve keman gibi enstrümanlarla antik kentin gün yüzüne çıkan alanlarında mini konser veriyor.

        Sıcak havalarda zorlu geçen kazı çalışmalarını müzikle eğlenceye dönüştürüp yorgunluk atan, ekip arkadaşlarına moral veren müzisyenleri, ara ara yöre halkı da dinlemeye geliyor.

        - "Hem bizi eğlendiriyorlar hem kendileri motive oluyor"

        Düzce Belediyesi Kazı Alanı Personel Sorumlusu İbrahim Karalmaz, AA muhabirine, kazı çalışmalarının müzisyen ekibin öğle arası çay ve yemek molalarında verdikleri konserlerle keyifli geçtiğini söyledi.

        Karalmaz, "Kazılar çok yorucu, hava çok sıcak. Arkadaşlar sürekli kazma, kürek ve el arabalarıyla çalışıyor. Yorgunluklarını da bu şekilde arada şarkı söyleyerek, arada enstrümanlarını çalarak atmaya çalışıyorlar. Hem bizi eğlendiriyorlar hem kendileri motive oluyor hem de prova yapmış oluyorlar. Yorucu ama keyifli şekilde çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

        İbrahim Karalmaz, ekibin müzik konusunda çok yetenekli olduğunu, çok da iyi çalıştığını sözlerine ekledi.

        - "Hepimiz sanatçıyız, bir şeyler çalıyoruz"

        Antik kentte işçi olarak çalışan ve klarnet çalan Muhammed Keman da yoğun çalıştıklarını belirterek, "Molalarda biraz motive olsun diye şarkılar söylemeyi istiyoruz. Motive oluyor bize, biz de çalıyoruz." dedi.

        Keman çalan en büyük ağabey Yalçın Keman ise molalarda müzikle hep beraber eğlendiklerini dile getirerek, "Müziği seviyoruz. Zaten ailemiz komple müzisyen. Hepimiz sanatçıyız, bir şeyler çalıyoruz; ben de keman çalıyorum. Büyükten küçüğe devam ediyor." diye konuştu.

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