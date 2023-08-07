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        Düzce'de denizde boğulma vakalarına dikkati çekmek için tatbikat düzenlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2023 - 13:39
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        Düzce'de denizde boğulma vakalarına dikkati çekmek için tatbikat düzenlendi
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        DÜZCE (AA) - Düzce'nin turizm ilçesi Akçakoca'da, denizde boğulma vakalarıyla etkin mücadele kapsamında can kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

        Ankara ve İstanbul gibi iki metropol şehrin ortasında, 38 kilometrelik sahil şeridine sahip Akçakoca, tatilcileri ağırlamaya devam ediyor.

        Yeşil ve mavinin buluştuğu ilçenin ünlü plajlarında boğulma vakalarıyla etkin mücadele yürütmek amacıyla Sahil Güvenlik ve İlçe Jandarma komutanlıkları ile Akçakoca Belediyesi ve İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri ortak tatbikat düzenledi.

        Üç aşamalı gerçekleştirilen tatbikatta, senaryo gereği denizde boğulma tehlikesi geçiren vatandaş, can simidiyle yüzerek yanına gelen cankurtaran tarafından kıyıya getirildi.

        İkinci aşamada ise boğulma tehlikesi geçiren kişiye, sahilden uzaktan kumandalı can simidi gönderildi. Can simidine tutunan vatandaş, yine uzaktan kumandayla kumsala çıkarıldı.

        Son aşamada ise devreye jet ski kullanan cankurtaran ile Sahil Güvenlik ve jandarma ekipleri girdi. Denizde panikle çırpınan vatandaşı, jet ski ve tekneyle çevreleyen ekipler, can simidi uzatarak kurtardı.

        Başarıyla gerçekleştirilen tatbikat, üç farklı şekilde kıyıya çıkarılan vatandaşa, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından sona erdi.

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