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        "Dünya Düzce Günleri" etkinlikleri devam ediyor

        Düzce Belediyesince düzenlenen "Dünya Düzce Günleri" etkinliği kapsamında şarkıcı Bilal Sonses sahne aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2023 - 00:34
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        "Dünya Düzce Günleri" etkinlikleri devam ediyor
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        DÜZCE (AA) - Düzce Belediyesince düzenlenen "Dünya Düzce Günleri" etkinliği kapsamında şarkıcı Bilal Sonses sahne aldı.

        Kentte 1 Ağustos'ta başlayan ve 8 gün sürecek etkinliklerin 7. gününde Bilal Sonses, Anıt Park Meydanı'nda sevenleriyle buluştu.

        Meydanı dolduran kalabalık, şarkıcının performansına ritim tutarak eşlik etti.

        Bilal Sonses'in minik hayranlarından 9 yaşındaki Masal Tanrıver de doğum gününe denk gelen konserde sahnede şarkıcının yanına gelerek fotoğraf çektirdi.

        Dünya Düzce Günleri'nin son gününde Demet Akalın sahne alacak.

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