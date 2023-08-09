"Dünya Düzce Günleri" Demet Akalın konseriyle sona erdi

DÜZCE (AA) - Düzce Belediyesince düzenlenen "Dünya Düzce Günleri" etkinliği, Demet Akalın konseriyle son buldu.

1 Ağustos'ta başlayan ve 8 gün süren etkinliğin son gününde şarkıcı Demet Akalın, Anıt Park Meydanı'nda sevenleriyle buluştu.

Meydanı dolduran kalabalık, şarkıcının performansına ritim tutarak eşlik etti.

Özellikle sahnenin ön bölümünde konseri izleyen engelli bireylere hediyeler verip, sahneye davet eden Akalın, onlarla birlikte şarkılar söyledi, dans etti.

Dünya Düzce Günleri'nde Düzce Belediyesi sosyal sorumluluk projesi kapsamında sosyal medyada paylaşım yapılan her bir gönderi için sokak hayvanlarına bir kilogram yem alındı.