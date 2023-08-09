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        Düzce'de dereye devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2023 - 13:41
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        Düzce'de dereye devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
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        DÜZCE (AA) - Düzce'nin Akçakoca ilçesinde otomobilin dereye devrilmesi sonucu 2 kişi ağır yaralandı.

        Osmaniye Mahallesi'nde üniversite yolunda seyreden Levent A. (35) idaresindeki 34 NFT 42 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak dereye devrildi.

        Kazada sürücü ile yanındaki İshak K. (38) araçta sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan 2 kişi, ambulansla Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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