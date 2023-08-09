Denize girmenin yasaklandığı Akçakoca'da sahil boş kaldı

DÜZCE (AA) - Olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle denize girmenin yasaklandığı Düzce'nin turizm ilçesi Akçakoca'da sahil boş kaldı.

İlçede, olumsuz hava ve deniz koşulları etkili oluyor.

Kaymakamlık tarafından bu durumun plaj ve sahillerde risk oluşturabileceği değerlendirilerek dün alınan denize girme yasağı kararının ardından bugün sahile gelenlerin olmadığı görüldü.

Ayrıca kıyı balıkçılığı yapanlar da fırtına nedeniyle denize açılamadı.

Balıkçılar, güvenli bölgeye aldıkları teknelerinin bakım ve onarımını yaptı.

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, ilçede olumsuz hava şartlarının yarına kadar devam etmesi bekleniyor.