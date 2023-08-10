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        Emekli marangoz tarihi "Akçakoca Evleri"ni maketlerde yaşatıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2023 - 11:08
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        Emekli marangoz tarihi "Akçakoca Evleri"ni maketlerde yaşatıyor
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        DÜZCE (AA) - ÖMER ÜRER - Düzce'de yaşayan 65 yaşındaki emekli marangoz Erol Badanoz, yaklaşık 200 yıllık Akçakoca Evleri'ni tarihi dokusuna uygun yaptığı maketlerde yaşatıyor.

        Selçuklu ve Osmanlı dönemi mimarisinin örneklerinin yer aldığı Akçakoca'nın eski yerleşim yerlerinden Yukarı Mahalle'de 160 tarihi ev, sit alanı olarak koruma altında bulunuyor.

        Bir kısmı restore edilen sivil mimari örneği, 150-200 yıllık geçmişe sahip evleriyle mahalle adeta açık hava müzesini andırıyor.

        Bu evlerden birinde doğup büyüyen Badanoz, 2015 yılında marangozluk mesleğinden emekli olduktan bir süre sonra tarihi evlerin maketini yapmaya karar verdi.

        Hobi amaçlı başladığı uğraşı için atölyesindeki tezgahın başına geçen Badanoz, bu zamana kadar yapımı yaklaşık 20 gün süren 80'in üzerinde maket yaptı.

        Badanoz'un evlerin tarihi dokusuna uygun hazırladığı maketler, sergilerde izlenime sunularak ilçenin tanıtımına katkıda bulunuluyor.

        - Emekli olduktan sonra ahşaptan kopamadı

        Erol Badanoz, AA muhabirine, marangoz babası sayesinde çocukluktan bu yana ahşaba ilgisinin olduğunu söyledi.

        Marangozluk mesleğinden 8 yıl önce emekli olduktan sonra da ahşaptan kopamadığını belirten Badanoz, "Emekli olmama yakın hobi amaçlı maket ve oymacılık yapmaya başladım. Daha sonra tarihi Akçakoca Evleri'nin maketlerini yapmaya başladım. Çok sayıda maket ev yaptım. Maketleri isteyenlere, özellikle ilçenin tanıtımı için sergilere verdim." diye konuştu.

        Badanoz, bu evlerden birinde doğup büyüdüğü aktararak, "Ağacın ve ahşabın içinde büyüdüm. Babam marangozdu, meslek babadan oğula geçti. Bu işi de hobi olarak yapıyorum. Ticari bir beklentim yok." dedi.

        Maketlerin mahalle pazarında da vatandaşların beğenisine sunulduğunu dile getiren Badanoz, hobisini elinden geldiğince sürdüreceğini kaydetti.

        Badanoz, maket evlerin dışında ahşaptan çeşitli dekoratif eşyalar da yaptığını anlattı.

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