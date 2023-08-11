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        Düzce'de 13 gün önce kaybolan zihinsel engelli çocuk Pendik'te bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2023 - 02:09
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        Düzce'de 13 gün önce kaybolan zihinsel engelli çocuk Pendik'te bulundu
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        DÜZCE (AA) - Düzce’nin Gölyaka ilçesinde 13 gün önce evden ayrılan ve kendisinden haber alınamayan 16 yaşındaki çocuk, İstanbul'un Pendik ilçesinde polis tarafından bulundu.

        Gölyaka Yeşil Mahalle'de yaşayan, 29 Temmuz'da evininden ayrılan ve kendisinden haber alınamayan zihinsel engelli H.K. için çalışma başlatıldı.

        İlçedeki metruk bina ve tarlalarda arama yapan Kaymakamlık, AFAD, jandarma ve polis ekipleri 13 gün boyunca sonuç alamadı.

        Türkiye'deki tüm birimlere fotoğrafı ile kayıp bilgisi verilen engelli çocuğun, İstanbul Pendik'te görüldüğü ve aileye görüntülü sistem ile gösterildiği öğrenildi.

        Aile, teşhis ettikleri evlatlarını Pendik'te polisten teslim alarak evlerine getirdi.

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