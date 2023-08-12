Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Düzce'de köy camisinde açılan çay ocağı cemaatin bütünleşmesini sağlıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2023 - 11:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Düzce'de köy camisinde açılan çay ocağı cemaatin bütünleşmesini sağlıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        DÜZCE (AA) - Düzce'nin Yığılca ilçesinde köy imamının girişimleriyle caminin kullanılmaya kısmında oluşturulan çay ocağı, vatandaşların camiyle bütünleşmesine katkı sunuyor.

        Vatandaşları camide namaz kılmaya alıştırmak için harekete geçen Çiftlik köyü imamı Süleyman Altınhan, muhtarlıktan da destek alarak caminin kullanılmayan kısmında çay ocağı açtı.

        İhtiyaçların karşılanmasında köy sakinlerinin de destek verdiği çay ocağı, kısa sürede cemaatin artmasını sağladı.

        Kılınan namazın ardından çay ocağında cemaatle bir araya gelen Altınhan, çocuklara kek ve meyve suyu ikramında da bulunuyor.

        Altınhan, AA muhabirine, çay ocağının vatandaşların camiyle pekişmesine fayda sağladığına işaret ederek, "İki yılı aşkın süredir burada görev yapıyorum. Köyümüzde çay sohbetleri olur ama muhtarımızla karar vererek, 'çay sohbetlerini buraya taşıyalım' dedik. Vatandaşlarımızın da katkılarıyla, bu alan çay ocağına çevrildi. Cami alışkanlığını artırmayı hedefledik." ifadelerini kullandı.

        Köy muhtarı Ercan Kaya ise çay ocağındaki ikramların ücretsiz olduğunu belirterek, "Vatandaşlarımız zaman zaman buranın ihtiyaçlarını karşılıyor. Köyün birlik ve bütün olması, bize avantaj sağladı. Bizler gelenek ve göreneklerimizi devam ettirmeye çalışıyoruz." dedi.

        Köy sakinlerinden Ali Kaya da çay ocağının ihtiyaçlarının karşılanması için herkesin destek verdiğini dile getirdi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Bakan Özhaseki'den sıcak hava uyarısı!
        Bakan Özhaseki'den sıcak hava uyarısı!
        Şehit Eren Bülbül'ün ailesiyle horon görüntüsü büyük ilgi çekti!
        Şehit Eren Bülbül'ün ailesiyle horon görüntüsü büyük ilgi çekti!
        Küle dönen Hawaii'de can kaybı 80'e yükseldi
        Küle dönen Hawaii'de can kaybı 80'e yükseldi
        Taksicilerin lambaları akıllanmadı
        Taksicilerin lambaları akıllanmadı
        Sahile kırmızı bayrak çekildi! Bir kentte denize girmek yasaklandı!
        Sahile kırmızı bayrak çekildi! Bir kentte denize girmek yasaklandı!
        Zaniolo'ya 27 milyon euro
        Zaniolo'ya 27 milyon euro
        Gladyatör temalı dövüş
        Gladyatör temalı dövüş
        Aras Bulut İynemli'den 'Disney Plus' açıklaması
        Aras Bulut İynemli'den 'Disney Plus' açıklaması
        Azimli hırsızlar iş başında!
        Azimli hırsızlar iş başında!
        Galatasaray sezonu Kayseri'de açacak
        Galatasaray sezonu Kayseri'de açacak
        Makas terörü! Fişek gibi çarptı
        Makas terörü! Fişek gibi çarptı
        Sokakta yürüyordu! Silahlı saldırıda öldü!
        Sokakta yürüyordu! Silahlı saldırıda öldü!
        Eski sevgili kıskançlıktan evdeki tamirciyi bıçakladı!
        Eski sevgili kıskançlıktan evdeki tamirciyi bıçakladı!
        Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli?
        Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli?
        Meteoroloji'den önemli uyarı! Bir bölgede şiddetli sağanak!
        Meteoroloji'den önemli uyarı! Bir bölgede şiddetli sağanak!
        Havalimanında alınmadığı taksiyi çaldı
        Havalimanında alınmadığı taksiyi çaldı
        Güvensiz tüketici ürünlerine ceza
        Güvensiz tüketici ürünlerine ceza
        15 unutulmaz perili ev filmi
        15 unutulmaz perili ev filmi
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Düzce'de depo olarak kullanılan binada çıkan yangın hasara neden oldu
        Düzce'de depo olarak kullanılan binada çıkan yangın hasara neden oldu
        Düzce'de toplu sünnet şöleni düzenlendi
        Düzce'de toplu sünnet şöleni düzenlendi
        Düzce Emniyet Müdürü Ergüder göreve başladı
        Düzce Emniyet Müdürü Ergüder göreve başladı
        Düzce'de karşı şeride geçen aracın çarptığı otomobilin sürücüsü öldü
        Düzce'de karşı şeride geçen aracın çarptığı otomobilin sürücüsü öldü
        Karşı şeride geçen otomobil, iki araca çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
        Karşı şeride geçen otomobil, iki araca çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
        Anne kedi ile 3 yavrusuna itfaiyeciler sahip çıktı
        Anne kedi ile 3 yavrusuna itfaiyeciler sahip çıktı