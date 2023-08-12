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        Düzce'nin Gölyaka ilçesinde heyelan ve selden zarar gören yollar onarıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2023 - 11:52
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        Düzce'nin Gölyaka ilçesinde heyelan ve selden zarar gören yollar onarıldı
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        DÜZCE (AA) - Heyelan nedeniyle yaklaşık 4 ay önce kapanan Düzce-Gölyaka bağlantı yolu, kara yolları ekiplerinin çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

        Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü ekiplerince, yolun İçmeler mevkisinde 3 kilometrelik kısmın tahrip olmasına yol açan heyelanın ardından başlatılan çalışmalar tamamlandı.

        Sürücüler, tekrar hizmete açılan kara yolunu kullanmaya başladı.

        Öte yandan kentte yaklaşık 1 ay önce meydana gelen selden zarar gören Sarıdere ve Kemeryanı köy yollarındaki asfaltlama çalışmaları da bitti.

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