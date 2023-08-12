Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Düzce'nin Akçakoca sahilinde denize girmek yasaklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2023 - 20:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Düzce'nin Akçakoca sahilinde denize girmek yasaklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        DÜZCE (AA) - Düzce'nin Akçakoca ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle yarın denize girilmesine izin verilmeyeceği bildirildi.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçede etkili olan olumsuz hava ve deniz şartlarının, plaj ve sahillerde risk oluşturabileceği belirtildi.

        Açıklamada, "Olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle yarın ilçemizdeki tüm plaj ve sahillerde denize girmek tehlikeli ve yasaktır. Vatandaşlarımızın denize girmemelerini önemle rica ederiz." ifadeleri kullanıldı.

        Yasağın ardından, sahil ve plajlarda güvenlik önlemleri artırıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Malatya'da bir dakikada 2 deprem
        Malatya'da bir dakikada 2 deprem
        Kuruçeşme'de göçük! 2 kişi enkazdan kurtarıldı
        Kuruçeşme'de göçük! 2 kişi enkazdan kurtarıldı
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        2. Şule Çet vakasının sanığı yine cinayete karıştı
        2. Şule Çet vakasının sanığı yine cinayete karıştı
        Fenerbahçe transferi açıkladı!
        Fenerbahçe transferi açıkladı!
        Selahattin Baki'den Galatasaray'a gönderme
        Selahattin Baki'den Galatasaray'a gönderme
        Babasının gözü oğluna ışık oldu!
        Babasının gözü oğluna ışık oldu!
        İstanbul'da tüyler ürperten olay! ATM sırasında cinayet!
        İstanbul'da tüyler ürperten olay! ATM sırasında cinayet!
        Caddede drifte 20 bin lira!
        Caddede drifte 20 bin lira!
        Zaniolo'ya 27 milyon euro
        Zaniolo'ya 27 milyon euro
        53 yılın zirvesinde! Balıklar için alarm
        53 yılın zirvesinde! Balıklar için alarm
        Küle dönen Hawaii'de can kaybı 80'e yükseldi
        Küle dönen Hawaii'de can kaybı 80'e yükseldi
        Fred, İstanbul'a geldi
        Fred, İstanbul'a geldi
        Evin kapısını açık bırakıp markete gitti! Dönünce bıçaklandı!
        Evin kapısını açık bırakıp markete gitti! Dönünce bıçaklandı!
        Rezidansın balkonundan ateş açmıştı! İranlı model çıktı!
        Rezidansın balkonundan ateş açmıştı! İranlı model çıktı!
        Aras Bulut İynemli'den 'Disney Plus' açıklaması
        Aras Bulut İynemli'den 'Disney Plus' açıklaması
        Gladyatör temalı dövüş
        Gladyatör temalı dövüş
        Orhan Veli haklıymış! Mevsimsel depresyon...
        Orhan Veli haklıymış! Mevsimsel depresyon...
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        MHP Gölyaka İlçe Başkanlığına Murat Altundal seçildi
        MHP Gölyaka İlçe Başkanlığına Murat Altundal seçildi
        Düzce'de Melen Çayı'na düşen kişiyi itfaiye ve AFAD ekipleri kurtardı
        Düzce'de Melen Çayı'na düşen kişiyi itfaiye ve AFAD ekipleri kurtardı
        Melen Çayı'na düşen kişiyi rafting yapan sporcular kurtardı
        Melen Çayı'na düşen kişiyi rafting yapan sporcular kurtardı
        Melen Çayı rafting tutkunlarını ağırlıyor
        Melen Çayı rafting tutkunlarını ağırlıyor
        Düzce'nin Gölyaka ilçesinde heyelan ve selden zarar gören yollar onarıldı
        Düzce'nin Gölyaka ilçesinde heyelan ve selden zarar gören yollar onarıldı
        Düzce'de köy camisinde açılan çay ocağı cemaatin bütünleşmesini sağlıyor
        Düzce'de köy camisinde açılan çay ocağı cemaatin bütünleşmesini sağlıyor