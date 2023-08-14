Düzce'de bir otomobil şarampole devrildi

DÜZCE (AA) - Düzce’de şarampole devrilen otomobilin bulunduğu bölgeye gelen polis, araçta kimseyi bulamayınca arazide arama yaptı.
Kentte yeni açılan çevre yolunda seyreden kimliği belirsiz sürücünün kullandığı 81 EM 514 plakalı otomobil, Çamköy yakınlarında kontrolden çıkarak yol kenarındaki boş araziye devrildi.
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, araçta kimsenin olmadığını tespit ettikten sonra uzun süre çevrede arama yaptı.
Aramadan sonuç alamayan ekipler, kaza yerinden ayrıldıktan sonra araç çekiciyle bulunduğu yerden kaldırıldı.