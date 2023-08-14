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        Akçakoca'da tarihi mahallede kurulan yöresel pazar turizme katkı sunuyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2023 - 15:44
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        Akçakoca'da tarihi mahallede kurulan yöresel pazar turizme katkı sunuyor
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        DÜZCE (AA) - Düzce'nin Akçakoca ilçesindeki tarihi Yukarı Mahalle'de kadınlar tarafından kurulan yöresel ürünler pazarı turizmi canlandırıyor.

        İlçe merkezine yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta yer alan 200 yıllık çantı evlerinin bulunduğu Yukarı Mahalle'de, 2013 yılında yöre kadınlarının el birliği ve Akçakoca Belediyesinin desteğiyle yöresel ürünlerin satıldığı pazar kuruldu.

        Bölgedeki tarihi dokuyu yaşatan pazarı ziyaret eden tatilciler hem hediyelik alışveriş yapıyor hem de tarihi sokaklarda gezme imkanı buluyor.

        Yöresel ürünler pazarını ziyaret eden Akçakoca Belediye Başkanı Mehmet Okan Yanmaz, AA muhabirine, Yukarı Mahalle'nin Akçakoca'nın ilk kurulduğu yer olduğunu söyledi.

        Yanmaz, ilçenin tanıtımına öncülük eden mahallenin güzelleşmesi için çalışmalara devam ettiklerine dikkati çekerek, "Şimdi inşallah mevcut stantları da düzenlemeyi ve geliştirmeyi düşünüyoruz. Ayrıca Yukarı Mahalle'mizde gece de hizmet vermeye başlandı. Bu bölgeyi yakın zamanda güneş enerjisi sistemi ile donatıp mevcut stantların ışık altında olmasını sağlayacağız." dedi.

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