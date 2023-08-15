Düzce'de köpeklerin saldırısından kurtarılan karaca yavrusu tedavi altına alındı

DÜZCE (AA) - Düzce'nin Yığılca ilçesinde köpeklerin saldırdığı karaca yavrusu, Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Yığılca ilçesi Köseler köyünde yaşayan Fikret Atasoy, evinin bahçesinde karaca yavrusuna köpeklerin saldırdığını gördü.

Karaca yavrusunu köpeklerden kurtaran Atasoy, hayvanı aracıyla Yığılca Orman İşletme Müdürlüğüne götürdü.

Burada ilk tedavisi yapılan karaca yavrusu, daha sonra Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Atasoy, yaptığı açıklamada, olayı gördüğünde kardeşini arayıp çağırdığını belirterek, "Veterinerin kontrol etmesi için hemen buraya getirdik. Sonrasında Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verdik." dedi.