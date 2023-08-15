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        Düzce'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2023 - 19:09
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        Düzce'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı
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        DÜZCE (AA) - Düzce'de 2 otomobilin kavşakta çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Fatih Lermi (43) idaresindeki 81 AL 711 plakalı otomobil, Aydınpınar yolu Ballıca Kavşağı'nda Esarettin Demirel idaresindeki 34 DUF 940 plakalı otomobil ile çarpıştı.

        Kazada yaralanan Fatih Lermi ile hamile olduğu öğrenilen eşi Büşra Lermi (29), 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Yolda bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

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