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        Düzce'de otobüs şoförü yaşlı kadının yolun karşısına geçmesine yardım etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2023 - 13:36
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        Düzce'de otobüs şoförü yaşlı kadının yolun karşısına geçmesine yardım etti
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        DÜZCE (AA) - Düzce'de belediye otobüsü şoförü, durakta indirdiği yaşlı kadının trafik akışının yoğun olduğu caddede karşıya geçmesine yardımcı oldu.

        Düzce Belediyesi Düzce Ulaşım AŞ'de çalışan şoför Tarık Öztaş, yolculardan yaşlı bir kadını Bahçeşehir Bağlantı Yolu'ndaki durakta indirdi.

        Kendisi de otobüsten inen Öztaş, koluna girdiği kadını trafiğin yoğun olduğu caddede karşıya geçirdi.

        Öztaş'ın otobüsteki diğer yolculardan takdir toplayan davranışı, araç içi kamerası tarafından kaydedildi.

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