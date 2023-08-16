Genç mucit adayları "Erasmus Gençlik Projesi" kapsamında Düzce'yi gezdi

DÜZCE (AA) - Erasmus Gençlik Projesi kapsamında farklı ülkelerden Düzce'ye gelen genç mucit adayları, kentin doğal güzelliklerini gezdi.

Belçika Ulusal Ajansı ve Avrupa Birliğince (AB) desteklenen projeyle gençler, ortak ülkelerdeki buluşlar hakkında bilgi edinip kodlama konusunda farkındalık kazanıyor.

Proje kapsamında Düzce'ye gelen yabancı öğrenciler, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün vizyon projesi olan, kreatif ve inovatif çözümler noktasında Türkiye'ye model olmayı hedefleyen Mesleki Yaşam ve İnovatif Çözüm Merkezi'ni ziyaret etti.

Daha sonra kentin doğal güzelliklerini gezen gençler, "Kum Mucit" olarak bilinen fındık toplama ve ot biçme makineleri üreten Hasan Kum'a da uğrayarak bilgi aldı.