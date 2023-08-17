Düzce'de park halindeki otomobile çarpan elektrikli motosiklet sürücüsü yaralandı
DÜZCE (AA) - Düzce'de elektrikli motosikletin park halindeki otomobile çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
Darıcı Mahallesi'nde seyreden İsmail Varol idaresindeki 81 ABS 949 plakalı elektrikli motosiklet, park halindeki 34 GKL 298 plakalı otomobile çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Varol, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.