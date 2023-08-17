Düzce'de tırın dorsesinden düşen keresteler D-100 kara yolunda ulaşımı aksattı
DÜZCE (AA) - D-100 kara yolunun Düzce kesiminde seyir halindeki tırın dorsesinden düşen keresteler ulaşımda aksamaya neden oldu.
Ali P. idaresindeki 81 ABJ 881 plakalı tırın dorsesinde yüklü keresteler, Kervan Kavşağı'ndan İstanbul istikametine dönüş yaptığı sırada yola saçıldı.
Yola savrulan keresteler yüzünden uzun araç kuyruğu oluştu, yol kısmen ulaşıma kapandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri ve kerestelerin kaldırılması için forklift sevk edildi.
Vatandaşların ve polis ekiplerinin yardımıyla forklifte yüklenen keresteler yol kenarına çekildikten sonra ulaşım normale döndü.