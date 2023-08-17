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        Düzce'de köpeğin 2 kedi yavrusunu emzirmesi cep telefonu kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2023 - 17:43
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        Düzce'de köpeğin 2 kedi yavrusunu emzirmesi cep telefonu kamerasına yansıdı
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        DÜZCE (AA) - Düzce'nin Gölyaka ilçesinde sahipsiz bir köpeğin, 2 kedi yavrusunu emzirmesi cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Yazıpınar Mahallesi TOKİ Konutları'nda Murat Erez, işten eve döndüğünde sokakta sürekli beslediği 4 aylık 2 kedi yavrusunun, "Garip" ismini koyduğu 2 yaşındaki sahipsiz bir köpekten süt emdiğini fark etti.

        O anları cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen Enez, AA muhabirine, sahipsiz hayvanları seven ve besleyen biri olduğunu belirtti.

        Kedi yavrularını ve köpeği evinin önündeki sokakta beslediğini vurgulayan Enez, "Dün akşam yine işten eve döndüğümde bunları besledim. Sonra dışarıda otururken kedilerin köpeği emdiğini gördüm, bunu da sosyal medyada paylaştım. Çok yoğun bir ilgi gördü. Paylaşıma yapılan yorumlardan kedi, köpek düşmanlığının aslında olmadığını fark ettim." ifadelerini kullandı.

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