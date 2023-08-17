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        Düzce'de motosiklet sürücüsünün yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2023 - 21:18
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        Düzce'de motosiklet sürücüsünün yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı
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        DÜZCE (AA) - Düzce'de motosikletle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Karahacımusa Mahallesi'nde Şevketbucurgat Caddesi istikametine seyreden Erdem Bilgiç idaresindeki 81 ADB 433 plakalı motosiklet, Nuray Emir yönetimindeki 81 HB 141 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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