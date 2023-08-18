Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Düzce'de mikroçipsiz yasaklı ırk köpek belediyenin hayvan konukevine teslim edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2023 - 15:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Düzce'de mikroçipsiz yasaklı ırk köpek belediyenin hayvan konukevine teslim edildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        DÜZCE (AA) - Düzce'de bir evin bahçesinde bulunan ve mikroçipi olmadığı belirlenen yasaklı ırk köpek, belediyenin hayvan konukevine götürüldü.

        Kent merkezinde yasaklı ırk köpek beslendiği ihbarı alan Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, İl Emniyet Müdürlüğü Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleriyle harekete geçti.

        Belirlenen adrese giden ekipler, evin bahçesinde, 14 Ocak 2022'den itibaren beslenmesi ve barındırılması kayıt altına alınanlar dışında yasaklanan "Dogo Argentino" cinsi köpek olduğunu gördü. Hayvanın mikroçipinin olmadığı belirlenirken, sahipleri hakkında yasal işlem uygulandı.

        Ekiplerce alınan köpek, veteriner eşliğinde belediyenin hayvan konukevine teslim edildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Bitcoin'de 10 ayın en sert düşüşü
        Bitcoin'de 10 ayın en sert düşüşü
        Birbirlerini çok sevdiler! İki gencin acı sonu!
        Birbirlerini çok sevdiler! İki gencin acı sonu!
        Zaniolo gelişmesi!
        Zaniolo gelişmesi!
        Havva'dan 112 gün sonra acı haber geldi!
        Havva'dan 112 gün sonra acı haber geldi!
        Çiftlik evinde kâbus! Maskeli 7 soyguncu dehşeti yaşattı
        Çiftlik evinde kâbus! Maskeli 7 soyguncu dehşeti yaşattı
        İstanbul'da yaşandı! Taksicinin darp ettiği adam öldü!
        İstanbul'da yaşandı! Taksicinin darp ettiği adam öldü!
        O kişiler aspirin kullansa bile felç olabilir
        O kişiler aspirin kullansa bile felç olabilir
        Cem Uzan’dan after parti
        Cem Uzan’dan after parti
        Arazi anlaşmazlığında çifte cinayet!
        Arazi anlaşmazlığında çifte cinayet!
        İnce tatil
        İnce tatil
        "Atan İrfan Can ile tutan İrfan Can"
        "Atan İrfan Can ile tutan İrfan Can"
        Dede ve torunu devrilen duvarın altında can verdi!
        Dede ve torunu devrilen duvarın altında can verdi!
        Sahne Sultanların!
        Sahne Sultanların!
        Mardin'de vahşet! Demir çubukla öldürdü
        Mardin'de vahşet! Demir çubukla öldürdü
        "En az çeyrek final"
        "En az çeyrek final"
        İstanbul’un tarih ve görüntü hafızası, çürüyüp gitmekten Ergün Bey’in sayesinde kurtuldu!
        İstanbul’un tarih ve görüntü hafızası, çürüyüp gitmekten Ergün Bey’in sayesinde kurtuldu!
        9 yılda 929 milyar dolar kaybettik
        9 yılda 929 milyar dolar kaybettik
        Geleceğin kraliçesi askeri eğitimde
        Geleceğin kraliçesi askeri eğitimde
        Elektrik tüketiminde yeni rekor
        Elektrik tüketiminde yeni rekor
        İki bakan Togg direksiyonuna geçti
        İki bakan Togg direksiyonuna geçti

        Benzer Haberler

        Düzce'de günlük kiralık evlere uyuşturucu baskını; 5 tutuklama
        Düzce'de günlük kiralık evlere uyuşturucu baskını; 5 tutuklama
        Düzce'de uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli yakalandı
        Düzce'de uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli yakalandı
        Düzce'de Marmara Depremi'nin yıl dönümünde "17 Ağustos Parkı" açıldı
        Düzce'de Marmara Depremi'nin yıl dönümünde "17 Ağustos Parkı" açıldı
        Düzce'de motosiklet sürücüsünün yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına ya...
        Düzce'de motosiklet sürücüsünün yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına ya...
        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı
        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı
        Düzce'de motosikletin çarptığı 2 yaya yaralandı
        Düzce'de motosikletin çarptığı 2 yaya yaralandı