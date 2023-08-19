Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Mandala tutkusu girişimci ruhunu ortaya çıkardı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2023 - 11:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mandala tutkusu girişimci ruhunu ortaya çıkardı
        ABONE OL
        ABONE OL

        DÜZCE (AA) - GÖKSEL CÜNEYT İĞDE - Düzce'de yaşayan Hülya Besler, evinde hobi olarak başladığı mandala sanatını, Valilikçe girişimci kadınların el ürünlerinin değerlendirilmesi amacıyla kurulan Kadın Emeği Merkezinde açtığı atölyede sürdürüyor.

        Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu 52 yaşındaki Besler, farklı şehirlerde özel sektörde çalıştığı yıllarda sanata duyduğu ilgi doğrultusunda yağlı boya teknikleriyle ilgili kurslara katıldı.

        İnternette de araştırmalar yapan Besler, belirli bir sıra izleyen ve dairesel bir yapıya sahip olan şekillerin renkli kalemlerle boyanmasıyla yapılan mandala sanatını keşfetti.

        Özel sektördeki işinden ayrılarak ilgisini bu alanda yoğunlaştıran Besler, İstanbul'da bir süre bu sanat dalında eğitim aldıktan sonra 2019'da evinin bir odasını atölyeye çevirerek çalışmalar yaptı.

        Çalışmalarına geçen yıl tanıştığı Kadın Emeği Merkezinde açtığı atölyede devam eden Besler, ortaya çıkardığı eserlerin satışından gelir elde etmenin yanı sıra mandala sanatının tanıtımına katkıda bulunuyor.

        - "İnsanlar bu sanatı tanımaya başladı"

        Hülya Besler, AA muhabirine, hobisini mesleğe dönüştürme hayalini Kadın Emeği Merkezinde gerçekleştirdiğini söyledi.

        Merkezin sanat alanındaki girişimci ruhunu ön plana çıkardığını belirten Besler, "Profesyonel anlamda atölye açma hayalimi burada gerçekleştirdim. Türkiye'de çok fazla bilinen bir sanat dalı değil ama Kadın Emeği Merkezi sayesinde insanlar bu sanatı tanımaya başladı." diye konuştu.

        Besler, mandala sanatının Hint kökenli bir felsefenin ürünü olduğuna işaret ederek, "Hint kökenli olmasına rağmen dünyanın her yerinde mandala sanatına rastlayabilirsiniz." dedi.

        Mandala uygulama tekniklerine değinen Besler, öncelikle ahşap, tuval veya kağıt üzerinde merkez noktasını belirlediğini, daha sonra bu noktadan dışa doğru daireler çizerek mandalayı genişlettiğini kaydetti.

        Besler, daireleri istenilen büyüklükte parçalara böldüğünü dile getirerek, ardından üzerine esinlenilen veya hayal edilen sembolleri uyguladığını, son olarak da akrilik boyalarla renklendirdiğini ifade etti.

        Karma çalışmalar yaptığını anlatan Besler, "Bazen tezhiple birleştirdiğim çalışmalarım da oluyor. Sıvı altınlama ve varak çalışmaları da yapabiliyorum. Tamamen tek bir sanat benim için yeterli olmuyor. Dolayısıyla İslam sanatı ve soyut sanatlarla karmalar yapıyorum. Şu an tezhip ve Rumi desenlere ağırlık verdim. Sanatı icat ederken insanı bu desenler çekiyor. Laleler, karanfiller ya da Rumi desenler, bunları seviyorum. Aslında içinizden ne geliyorsa onu yapıyorsunuz." diye konuştu.

        Besler, merkezinde Cumhurbaşkanlığı forsu bulunan "Deruni" adlı son mandala çalışmasını, kufi hat sanatı, Rumi desenler ve tezhip uygulamasıyla birleştirerek 6 ayda tamamladığını anlattı.

        Kadın Emeği Merkezinde 1 yılda 30 eser ortaya çıkardığını belirten Besler, bunların bir kısmını sattığını, bazılarını da hediye ettiğini sözlerine ekledi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İngiliz turist baraj gölünde göz göre göre öldü!
        İngiliz turist baraj gölünde göz göre göre öldü!
        1 ölü, 1'i ağır 7 yaralı! Eğlence mekanında çatışma!
        1 ölü, 1'i ağır 7 yaralı! Eğlence mekanında çatışma!
        İşte derbinin 11'leri!
        İşte derbinin 11'leri!
        Meteoroloji'den 2 flaş uyarı! Marmara'da öğle saatlerine dikkat! Sıcaklık ne zaman düşecek?
        Meteoroloji'den 2 flaş uyarı! Marmara'da öğle saatlerine dikkat! Sıcaklık ne zaman düşecek?
        8 kişinin yaşadığı 'hayalet köy'
        8 kişinin yaşadığı 'hayalet köy'
        Sahte sigortaya dikkat!
        Sahte sigortaya dikkat!
        Plajda kutlama
        Plajda kutlama
        Çin'den Tayvan çevresinde tatbikat
        Çin'den Tayvan çevresinde tatbikat
        En çok kazandıran 10 DC Evreni filmi
        En çok kazandıran 10 DC Evreni filmi
        MİT'ten operasyon! Sözde sorumlu etkisiz
        MİT'ten operasyon! Sözde sorumlu etkisiz
        Diplomaları yurt dışından
        Diplomaları yurt dışından
        İngiltere'de ilk kez tespit edildi
        İngiltere'de ilk kez tespit edildi
        Otopsi ve toksikoloji yapılacak! Gizem de düşerek öldü!
        Otopsi ve toksikoloji yapılacak! Gizem de düşerek öldü!
        ABD terör örgütü PKK ile tatbikat yaptı!
        ABD terör örgütü PKK ile tatbikat yaptı!
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Sultanlar bıraktığı yerden!
        Sultanlar bıraktığı yerden!
        İngiltere'de 7 bebeği öldüren hemşire hakkında karar
        İngiltere'de 7 bebeği öldüren hemşire hakkında karar
        "Atan İrfan Can ile tutan İrfan Can"
        "Atan İrfan Can ile tutan İrfan Can"
        Birbirlerini çok sevdiler! İki gencin acı sonu!
        Birbirlerini çok sevdiler! İki gencin acı sonu!

        Benzer Haberler

        Düzce'de mikroçipsiz yasaklı ırk köpek belediyenin hayvan konukevine teslim...
        Düzce'de mikroçipsiz yasaklı ırk köpek belediyenin hayvan konukevine teslim...
        Düzce'de günlük kiralık evlere uyuşturucu baskını; 5 tutuklama
        Düzce'de günlük kiralık evlere uyuşturucu baskını; 5 tutuklama
        Düzce'de uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli yakalandı
        Düzce'de uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli yakalandı
        Düzce'de Marmara Depremi'nin yıl dönümünde "17 Ağustos Parkı" açıldı
        Düzce'de Marmara Depremi'nin yıl dönümünde "17 Ağustos Parkı" açıldı
        Düzce'de motosiklet sürücüsünün yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına ya...
        Düzce'de motosiklet sürücüsünün yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına ya...
        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı
        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı