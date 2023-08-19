Düzce'de otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
DÜZCE (AA) - Düzce'de otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Olimpiyat Kavşağı'ndan Karahacı Musa Mahallesi istikametine seyreden Aytaç C'nin kullandığı 81 ACT 368 plakalı motosiklet, aynı istikamete giden Ahmet Ç. idaresindeki 54 HU 863 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, motosiklet sürücüsü ağır yaralandı, otomobil ise bir bahçeye girerek durabildi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan motosiklet sürücüsünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.