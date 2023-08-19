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        Vali Aslan, 15 Temmuz şehidi Emniyet Müdürü Ufuk Baysan'ın mezarını ziyaret etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2023 - 15:55
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        Vali Aslan, 15 Temmuz şehidi Emniyet Müdürü Ufuk Baysan'ın mezarını ziyaret etti
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        DÜZCE (AA) - Düzce Valisi Selçuk Aslan, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit olan 3. Sınıf Emniyet Müdürü Ufuk Baysan'ın mezarına ziyarette bulundu.

        Valiler Kararnamesiyle Düzce'ye atanan ve bugün görevine başlayan Vali Aslan, şehit emniyet müdürünün annesi Hanife ve babası Ramazan Baysan'ı evlerinde ziyaret etti.

        Daha sonra Düzce Şehitliği'ne geçen Aslan, Ufuk Baysan'ın mezarına çiçek bıraktı ve dua etti.

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