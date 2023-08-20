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        Düzce'de devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2023 - 19:02
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        Düzce'de devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
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        DÜZCE (AA) - Düzce'nin Gölyaka ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

        Yahya Şen (57) idaresindeki plakası öğrenilemeyen traktör, Güzeldere köyüne bağlı Tekneli Yaylası mevkisinde devrildi.

        Kazada, sürücü traktörün altında kaldı. Kazadan yara almadan kurtulan sürücünün kızı Ayşe Şen'in haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin yaptığı kontrolde sürücü Şen'in hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücünün cenazesi, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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