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        GÜNCELLEME - Düzce'de tartıştığı ağabeyini silahla vurarak öldüren zanlı yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2023 - 21:15
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        GÜNCELLEME - Düzce'de tartıştığı ağabeyini silahla vurarak öldüren zanlı yakalandı
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        DÜZCE (AA) - Düzce'nin Akçakoca ilçesinde fındık arazisinde tartıştığı ağabeyini silahla vurarak öldüren zanlı yakalandı.

        Tepeköy'de S.K. (59) ile ağabeyi H.K. (63) arasında, fındık bahçesinde arazi meselesi yüzünden tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine S.K. ağabeyini silahla vurdu.

        Tartışma esnasında yanlarında bulunan yeğeni K.K'yı da (43) başına silahın kabzasıyla vurarak yaralayan S.K. olay yerinden kaçtı.

        H.K, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri, cinayet zanlısını yakalamak için çalışma başlattı.

        S.K, yapılan aramalar sonucunda köydeki bir arazide biri ruhsatsız 2 tabancayla yakalandı.

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