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        Düzce Valisi Aslan, tebrik için çiçek gönderilmesi yerine AFAD'a bağış yapılmasını istedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2023 - 23:37
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        Düzce Valisi Aslan, tebrik için çiçek gönderilmesi yerine AFAD'a bağış yapılmasını istedi
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        DÜZCE (AA) - Valiler Kararnamesiyle Düzce Valiliğine atanan Selçuk Aslan, kendisine kutlama için çiçek gönderilmesi yerine depremzedeler için AFAD'a bağışta bulunulmasını istedi.

        Dün göreve başlayan Vali Selçuk Aslan, kendisine çiçek göndererek "hayırlı olsun" dileğinde bulunanlar için sosyal medyadan paylaşımda bulundu.

        Aslan mesajında, "Kıymetli hemşehrilerim, değerli dostlar, Düzce Valisi olarak göreve başlamama gösterdiğiniz ilgiye çok teşekkür eder, kutlama için çiçek gönderilmemesi, yerine depremlerde zarar gören vatandaşlarımız için AFAD'a bağışta bulunulmasını istirham eder, selam ve muhabbetlerimi sunarım." ifadelerini kullandı.

        Aslan'ın paylaşımının alt kısmında ise bağışta bulunulacak banka hesapları yer aldı.

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