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        Tarım arazilerinin yüzde 85'inde fındık ekili Düzce'de hasat sürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2023 - 13:27 Güncelleme: 22.08.2023 - 13:27
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        Tarım arazilerinin yüzde 85'inde fındık ekili Düzce'de hasat sürüyor
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        DÜZCE (AA) - Ekilebilir alanların yüzde 85'inde fındık yetiştirilen Düzce'de üreticiler, hasat işlemlerine devam ediyor.

        Kent genelinde 75 bin 121 hektar alana sahip tarım arazilerinin 63 bin 203 hektarında ekimi yapılan ve yörenin en önemli geçim kaynağı olan fındığın hasadı, rakımı düşük ve orta olan kesimlerde sürüyor.

        Ülke genelinde fındıkta alan olarak 6, üretim olarak ise 5. sırada yer alan kentte, bu yıl yağışların düzensizliği ve mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıklar nedeniyle rekoltede düşüş bekleniyor.

        Hasadı devam eden fındık bahçelerini ziyaret eden Tarım ve Orman İl Müdürü Esra Uzun, çiftçilere, verim ve kalite kaybının önüne geçilmesi için hasat sonrasında harmanlama, depolama ve kurutma aşamalarında dikkat edecekleri noktaları anlatıyor.

        Uzun, AA muhabirine, dünya fındık üretiminde lider konumdaki Türkiye'nin bu alandaki en önemli üretim şehirlerinden birinin Düzce olduğunu belirtti.

        Fındığın, yörenin en önemli geçim kaynağı olduğunun altını çizen Uzun, "Bu nedenle hasadı, muhafazası ve pazarlaması çok önemli. İl Müdürlüğü olarak hasat zamanlarının tespitinde etkin rol almaktayız. Bu kapsamda kıyı kesimlerde 12 Ağustos, orta rakımlı kesimlerde 18 Ağustos'ta başlayan fındık hasadı, yüksek kesimlerde 26 Ağustos'ta başlayacak." dedi.

        - "Toprak yüzeyinde ve nemli ortamda bekletmeyin" uyarısı

        Uzun, hasadın, fındık üretiminin önemli bir bölümünü oluşturduğuna dikkati çekerek, zamanından önce yapılan hasadın randıman ve kaliteyi düşürdüğünü vurguladı.

        Hasadı takip eden kurutma ve depolama aşamalarının doğru yapılmasının da üretim kaybının önüne geçilmesi açısından hayati önem taşıdığına değinen Uzun, "Hasadı yapılan fındıklarımız yüzde 12 nem oranının altına düşmeyecek şekilde kurutulup depolanmalıdır. Kısa süreli depolamaların 15, 20 derecelerde olmasına dikkat edilmeli, uzun süreli durumlarda ise 2 ila 4 derece sıcaklıkta depolanmasını tavsiye ediyoruz." diye konuştu.

        Uzun, çok fazla kurutulan fındığın içindeki ham madde ve yüksek düzeydeki doymamış yağ asitlerini etkilediğini, bunun da pazarlama ve depolama sürecine olumsuz yansıyacağını vurguladı.

        Çok güneşli ya da yağışlı günlerde fındığın üzerinin örtülmesi gerektiğini dile getiren Uzun, hasat ve kurutma işlemi esnasında çok fazla toprak yüzeyinde ya da nemli ortamda bekletilen fındıkta, dünya piyasasında "istenilmeyen özürlü ürün" olarak kabul edilen aflatoksin oluşumunun meydana gelebileceğini kaydetti.

        Uzun, bu sene mart ayında yaşanan don olayının fındığa verdiği zarardan dolayı rekoltede bir miktar düşüş beklediklerini aktararak, "Geçen sene 83 bin ton civarında olan rekoltemizin bu sene 70 bin tona gerilemesi beklenmektedir. Bu açıdan bakıldığında fındığın değerinde olması için üreticilerimize peyderpey pazara aktarmalarını tavsiye ediyoruz." ifadesini kullandı.

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