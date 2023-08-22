Düzce'de otomobil ile çarpışan ATV'nin sürücüsü ağır yaralandı
DÜZCE (AA) - Düzce'nin Yığılca ilçesinde otomobil ile çarpışan ATV'nin sürücüsü ağır yaralandı.
Düzce'den Yığılca'ya seyreden N.B. yönetimindeki 34 BOD 287 plakalı otomobil, Kocameşe yol ayrımında karşı yönden gelen Fazlı Ergin idaresindeki 54 HD 425 plakalı ATV ile çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan Ergin, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ergin'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.