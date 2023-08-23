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        Düzce'de üniversite bölgesinde narkotik ve trafik denetimi

        Düzce'de düzenlen asayiş ve trafik uygulamasında 40 sürücüye 70 bin 486 lira para cezası uygulandı, 143 kişinin kimlik bilgileri sorgulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2023 - 00:55 Güncelleme: 23.08.2023 - 01:10
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        Düzce'de üniversite bölgesinde narkotik ve trafik denetimi
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        DÜZCE (AA) - Düzce'de düzenlen asayiş ve trafik uygulamasında 40 sürücüye 70 bin 486 lira para cezası uygulandı, 143 kişinin kimlik bilgileri sorgulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün narkotik, trafik, şahin, yunus ve trafik ekipleri, üniversite bölgesi olarak bilinen, gençlerin yoğun olduğu Konuralp'te geniş kapsamlı ortak uygulama yaptı.

        Gece saatlerinde gençlerin yoğun olduğu iki noktada gerçekleştirilen denetimlerde, durdurulan araçlar arandı, 143 kişinin kimlik bilgileri sorgulandı.

        Uygulamada, 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 3 araç trafikten men edildi ve 40 sürücüye toplam 70 bin lira para cezası kesildi.

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