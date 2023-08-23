Düzce'de inşaatın ikinci katından düşen işçi yaralandı
DÜZCE (AA) - Düzce'de bir okulun inşaatının ikinci katından düşen kalıp ustası yaralandı.
Darıcı Mahallesi'nde yapımı devam eden 3 katlı okul binasının inşaatında çalışan kalıp ustası Halil İbrahim Gündoğdu (42), dengesini kaybederek ikinci kattan binanın önündeki alana düştü.
İnşaatta çalışan diğer işçilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Gündoğdu, ambulansla Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.