Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Düzce'de inşaatın ikinci katından düşen işçi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2023 - 16:37 Güncelleme: 23.08.2023 - 16:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Düzce'de inşaatın ikinci katından düşen işçi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        DÜZCE (AA) - Düzce'de bir okulun inşaatının ikinci katından düşen kalıp ustası yaralandı.

        Darıcı Mahallesi'nde yapımı devam eden 3 katlı okul binasının inşaatında çalışan kalıp ustası Halil İbrahim Gündoğdu (42), dengesini kaybederek ikinci kattan binanın önündeki alana düştü.

        İnşaatta çalışan diğer işçilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Gündoğdu, ambulansla Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Çanakkale'de orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor
        Çanakkale'de orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor
        Komutan ve askerler, hayvanlar için seferber oldu!
        Komutan ve askerler, hayvanlar için seferber oldu!
        Cumartesi hastaneye kaldıran kuduz hastası hayatını kaybetti
        Cumartesi hastaneye kaldıran kuduz hastası hayatını kaybetti
        Doktor cinayetinde itiraf geldi! Detaylar ortaya çıktı
        Doktor cinayetinde itiraf geldi! Detaylar ortaya çıktı
        Bingöl depreminin ardından Prof. Dr. Naci Görür uyarıda bulundu!
        Bingöl depreminin ardından Prof. Dr. Naci Görür uyarıda bulundu!
        Eris Türkiye'de görüldü mü? Bakan Koca'dan açıklama
        Eris Türkiye'de görüldü mü? Bakan Koca'dan açıklama
        Şehit Aybüke öğretmenin filmi çekiliyor
        Şehit Aybüke öğretmenin filmi çekiliyor
        Çakarlı araçtan sonra çakarlı motosiklet yakalandı!
        Çakarlı araçtan sonra çakarlı motosiklet yakalandı!
        "Emekli maaşında ciddi bir iyileştirme olacak"
        "Emekli maaşında ciddi bir iyileştirme olacak"
        Çanakkale'den yeni görüntü! Alevler köyün yamacında
        Çanakkale'den yeni görüntü! Alevler köyün yamacında
        Fenerbahçe'de son dakika!
        Fenerbahçe'de son dakika!
        ABD polisi evde zincirlenmiş kadını kurtardı
        ABD polisi evde zincirlenmiş kadını kurtardı
        7200 gün hakkından faydalanacak
        7200 gün hakkından faydalanacak
        PSG'nin yıldızı Cimbom'a!
        PSG'nin yıldızı Cimbom'a!
        Eski başbakan hapishanedeki ilk gecesinde hastaneye kaldırıldı
        Eski başbakan hapishanedeki ilk gecesinde hastaneye kaldırıldı
        "Kemal evimizden temelli gidiyor"
        "Kemal evimizden temelli gidiyor"
        Aslan avantaj için sahada! Buruk'un 11'i
        Aslan avantaj için sahada! Buruk'un 11'i
        'Çift başlı ejder' ilk kez sergilendi
        'Çift başlı ejder' ilk kez sergilendi
        Ülkeye jet ski ile kaçak girmeye çalıştı, yakalandı!
        Ülkeye jet ski ile kaçak girmeye çalıştı, yakalandı!
        Togg ilanları mercek altında
        Togg ilanları mercek altında

        Benzer Haberler

        Düzce'de üniversite bölgesinde narkotik ve trafik denetimi
        Düzce'de üniversite bölgesinde narkotik ve trafik denetimi
        Düzce'de otomobil ile çarpışan ATV'nin sürücüsü ağır yaralandı
        Düzce'de otomobil ile çarpışan ATV'nin sürücüsü ağır yaralandı
        İmam hatip lisesinde çıkan yangın korkuttu
        İmam hatip lisesinde çıkan yangın korkuttu
        Düzce'de okulda çıkan yangın söndürüldü
        Düzce'de okulda çıkan yangın söndürüldü
        Düzce'de yetiştirilen sülünler doğaya salındı
        Düzce'de yetiştirilen sülünler doğaya salındı
        Tarım arazilerinin yüzde 85'inde fındık ekili Düzce'de hasat sürüyor
        Tarım arazilerinin yüzde 85'inde fındık ekili Düzce'de hasat sürüyor