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        Düzce'de fındık bahçesinde ensesine yorgun mermi isabet eden genç yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2023 - 17:26 Güncelleme: 23.08.2023 - 17:26
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        Düzce'de fındık bahçesinde ensesine yorgun mermi isabet eden genç yaralandı
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        DÜZCE (AA) - Düzce'nin Gölyaka ilçesinde bahçede çalıştığı sırada ensesine yorgun mermi isabet eden genç yaralandı.

        Fındık bahçesinde çalışan Sinan Sarı (23), bir anda yere yığıldı. Ensesinden kan geldiğini gören yakınları, Sarı'yı Gölyaka Entegre Devlet Hastanesi'ne götürdü.

        Burada yapılan ilk müdahalesinde ensesine kurşun isabet ettiği belirlenen Sarı, ardından Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

        Jandarma ekipleri olayla ilgili şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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