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        Düzce'de metruk bir binada çıkan ve iki eve sıçrayan yangın söndürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2023 - 19:14 Güncelleme: 23.08.2023 - 19:15
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        Düzce'de metruk bir binada çıkan ve iki eve sıçrayan yangın söndürüldü
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        DÜZCE (AA) - Düzce'de metruk bir binada çıkan ve iki eve sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Karaca Mahallesi Çileli Sokak'ta metruk bir binada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Dumanları fark eden mahalle sakinleri, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

        Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, yan taraftaki 2 evin çatı katına sıçradı.

        Bölgede önlem alan polis ekipleri, yangının sıçradığı evlerdeki vatandaşları tahliye etti.

        Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla söndürüldü.

        Yangında metruk bina tamamen yandı, diğer 2 evin çatı katında hasar oluştu.

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