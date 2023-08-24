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        Düzce'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2023 - 14:57 Güncelleme: 24.08.2023 - 14:57
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        Düzce'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı
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        DÜZCE (AA) - Düzce'de çeşitli adreslere düzenlenen operasyonlarda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalanarak cezaevine gönderildi.

        Düzce İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri "huzur" denetimleri kapsamında çeşitli adreslere operasyon düzenledi.

        Operasyonda, haklarında "tasarlayarak adam öldürme" suçundan 23 yıl 8 ay 15 gün ile "hırsızlık" suçundan 12 yıl 1 ay 23 gün kesinleşmiş cezası bulunan 2 kişi yakalandı.

        İşlemleri tamamlanan 2 hükümlü cezaevine gönderildi.

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