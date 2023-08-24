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        "14 Yaş Hafta Sonu Tenis Turnuvası" Düzce'de başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2023 - 17:30 Güncelleme: 24.08.2023 - 17:30
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        "14 Yaş Hafta Sonu Tenis Turnuvası" Düzce'de başladı
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        DÜZCE (AA) - Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) tarafından organize edilen "14 Yaş Hafta Sonu Tenis Turnuvası" Düzce'de başladı.

        Düzce Tenis Kulübünün ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve 4 gün sürecek turnuvada, Düzce'nin yanı sıra İstanbul, Ankara, Zonguldak, Denizli, Aydın ve Kocaeli'den 40 kız ve erkek sporcu katılıyor.

        Turnuvanın ilk gününde 4 kortta oynanan müsabakalarda sporcular kıyasıya mücadele etti.

        Düzce Tenis Kulübü yetkilisi Akif Çavuş, AA muhabirine, ulusal çapta bir organizasyona ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek, "Sporcular burada elde edecekleri derecelerle kariyer puanlarını yükseltecek ve bu sayede Türkiye şampiyonası dahil TTF'nin diğer turnuvalarında da boy gösterebilecekler." dedi.

        Pazar günü sona erecek turnuvada dereceye giren sporculara kupa ve madalya takdim edilecek.

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