Düzce'de tıra çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı
DÜZCE (AA) - Düzce'de motosikletin tıra çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
1. Organize Sanayi Bölgesi'nde seyreden E.Ö. idaresindeki 81 GD 167 plakalı motosiklet, 1. Sokak'a dönmek için manevra yapan M.C'nin kullandığı 81 DH 250 plakalı tıra yandan çarptı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, E.Ö. ile motosikletteki arkadaşı A.K. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.