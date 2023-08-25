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        Düzce'de geniş kapsamlı narkotik ve trafik denetimleri sürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2023 - 11:46 Güncelleme: 25.08.2023 - 11:46
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        Düzce'de geniş kapsamlı narkotik ve trafik denetimleri sürüyor
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        DÜZCE (AA) - Düzce'de düzenlen asayiş ve trafik uygulamasında 25 sürücüye 19 bin 605 lira para cezası uygulandı, 84 kişinin kimlik bilgileri sorgulandı, uyuşturucu madde bulunduran 1 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, narkotik, asayiş ve trafik ekipleri, "huzur" denetimleri kapsamında kentin çeşitli noktalarında uygulama yaptı.

        Denetimlerde 25 sürücüye 19 bin 605 lira para cezası kesildi, 84 kişinin kimlik bilgileri sorgulandı.

        Biri kuru sıkı, 2 ruhsatsız tabancanın ele geçirildiği uygulamada, 9 gram uyuşturucu maddeyle yakalanan 1 şüpheliye "uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak" suçundan adli işlem yapıldı.

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