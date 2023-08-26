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        Düzce'de trafik kazasının ardından 2 kişi arasında çıkan kavga güvenlik kamerasında

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2023 - 13:02 Güncelleme: 26.08.2023 - 13:02
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        Düzce'de trafik kazasının ardından 2 kişi arasında çıkan kavga güvenlik kamerasında
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        DÜZCE (AA) - Düzce'de trafik kazasının ardından 2 kişi arasında çıkan kavga bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kalıcı Konutlar 14. Bölge'de 6 gün önce Y.M. idaresindeki motosiklet bir anda önüne çıkan Ö.T'ye çarptı.

        Bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamarasına yansıyan görüntülerde, kazanın etkisiyle yola savrulan kadınlardan Ö.T'nin Y.M'yi darbettiği, ardından çevredekilerin 2 kadını ayırmaya çalıştığı görüldü.

        İki kadın arasında daha önceden husumet olduğu, kavganın bu yüzden çıktığı ileri sürüldü.

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