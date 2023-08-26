Düzce'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü, bir kişi yaralandı
DÜZCE (AA) - Düzce'de meydana gelen, bir kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı trafik kazası, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Aydınpınar Caddesi'nde seyreden Elif A. (27) idaresindeki 81 ADF 630 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Zafer A'nın (49) kullandığı 81 ACH 546 plakalı motosikletle çarpıştı.
Savrulan motosiklet kaldırımdaki Melih P'ye, otomobil de bir marketin dış cephesine çarparak durabildi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan Melih P. ile motosiklet sürücüsü Zafer A, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Motosiklet sürücüsü, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.