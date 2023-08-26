Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Düzce'de uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2023 - 20:09 Güncelleme: 26.08.2023 - 20:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Düzce'de uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        DÜZCE (AA) - Düzce'deki operasyonlarda 164 gram uyuşturucu yakalandı.

        Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca uyuşturucu tacirlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Şehit Murat Demir Mahallesi'nde 154 gram bonzai, metamfetamin ve esrar ele geçirdi.

        Gözaltına alınan şüphelilerden G.M. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklan, A.D. de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kentte günlük kiralanan evlere de operasyon düzenleyen polis, 10 gram metamfetamin ile 14 bin lira ele geçirdi.

        Yakalanan zanlılardan H.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, Y.A.Ö. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Akşener Afyonkarahisar'da: Yeni bir yol...
        Akşener Afyonkarahisar'da: Yeni bir yol...
        Arkadaş cinayeti! Boynundan bıçakladı
        Arkadaş cinayeti! Boynundan bıçakladı
        Küllerinden doğdu
        Küllerinden doğdu
        Caddenin ortasında öldürülmüştü! Cinayetin nedeni ortaya çıktı!
        Caddenin ortasında öldürülmüştü! Cinayetin nedeni ortaya çıktı!
        Maçta iki gol var!
        Maçta iki gol var!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Malazgirt'te: Asıl hedeflerimize yönelmenin vakti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Malazgirt'te: Asıl hedeflerimize yönelmenin vakti
        Galatasaray'da transferde son dakika gelişmeleri
        Galatasaray'da transferde son dakika gelişmeleri
        Ünlü modele 'İsrail düşmanı' suçlaması
        Ünlü modele 'İsrail düşmanı' suçlaması
        Galatasaray'da ayrılıklar kapıda
        Galatasaray'da ayrılıklar kapıda
        Mevduat faizi 10 puan arttı
        Mevduat faizi 10 puan arttı
        "Acı verici bir idman"
        "Acı verici bir idman"
        Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'dan iyi haber!
        Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'dan iyi haber!
        Antik kentin altında tespit edildi
        Antik kentin altında tespit edildi
        10 unutulmaz yarış filmi
        10 unutulmaz yarış filmi
        Otomobil uçuruma devrildi: 4 ölü, 3 yaralı!
        Otomobil uçuruma devrildi: 4 ölü, 3 yaralı!
        BDDK'dan konut kredisi düzenlemesi
        BDDK'dan konut kredisi düzenlemesi
        Togg, Teknoloji Üssü’nü basın mensuplarına açtı
        Togg, Teknoloji Üssü’nü basın mensuplarına açtı
        Emekli olmadan kıdem tazminatı
        Emekli olmadan kıdem tazminatı
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Düzce'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü, bir kişi yaralandı
        Düzce'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü, bir kişi yaralandı
        Motosikletiyle kendisine çarpan, eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği kadı...
        Motosikletiyle kendisine çarpan, eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği kadı...
        Düzce'de trafik kazasının ardından 2 kişi arasında çıkan kavga güvenlik kam...
        Düzce'de trafik kazasının ardından 2 kişi arasında çıkan kavga güvenlik kam...
        Düzce'de geniş kapsamlı narkotik ve trafik denetimleri sürüyor
        Düzce'de geniş kapsamlı narkotik ve trafik denetimleri sürüyor
        Düzce'de tıra çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı
        Düzce'de tıra çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı
        "14 Yaş Hafta Sonu Tenis Turnuvası" Düzce'de başladı
        "14 Yaş Hafta Sonu Tenis Turnuvası" Düzce'de başladı