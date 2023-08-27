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        Düzce'de fındık arazisine devrilen tarım aracındaki 5 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2023 - 01:43 Güncelleme: 27.08.2023 - 01:43
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        Düzce'de fındık arazisine devrilen tarım aracındaki 5 kişi yaralandı
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        DÜZCE (AA) - Düzce'nin Akçakoca ilçesinde "pat pat" diye tabir edilen tarım aracının fındık arazisine devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

        Sarıyayla köyü Ateşli Mahallesi'nde seyreden Soner Kınay'ın kullandığı tarım aracı, kontrolden çıkarak yol kenarındaki fındık arazisine devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan Kınay ile araçta bulunan eşi ve 3 çocuğu yaralandı.

        Ambulanslarla Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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