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        Düzce'deki tarihi Ceneviz Kalesi'nde hafta sonu yoğunluğu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2023 - 15:03 Güncelleme: 27.08.2023 - 15:15
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        Düzce'deki tarihi Ceneviz Kalesi'nde hafta sonu yoğunluğu
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        DÜZCE (AA) - UNESCO tarafından 2013'te Dünya Mirası Geçici Listesi'ne dahil edilen Düzce'nin Akçakoca ilçesindeki Ceneviz Kalesi, hafta sonu ziyaretçilerini ağırlıyor.

        Ankara ve İstanbul gibi iki metropol şehrin ortasında bulunan, 38 kilometrelik sahil şeridine sahip ilçe, yakın çevreden gelen tatilcilerin uğrak mekanları arasında yer alıyor.

        İlçe merkezinin 3 kilometre batısında falezin kıyısında bulunan, UNESCO tarafından 2013'te Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan kale ile önündeki plajda yoğunluk yaşanıyor.

        Ziyaretçiler kalenin içinde yer alan oturma alanları ile çay bahçelerinde dinlenirken, bazıları da Kale Plajı'nda denize girerek serinliyor.

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