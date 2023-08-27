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        Sahil kenti Akçakoca'da hafta sonu yoğunluğu

        Düzce'nin turizm kenti Akçakoca'da sıcak havadan bunalanlar, sahillerde yoğunluk oluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2023 - 16:55 Güncelleme: 27.08.2023 - 17:05
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        Sahil kenti Akçakoca'da hafta sonu yoğunluğu
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        DÜZCE (AA) - Düzce'nin turizm kenti Akçakoca'da sıcak havadan bunalanlar, sahillerde yoğunluk oluşturdu.

        Plajlarıyla yerli ve yabancı turistin ilgisini çeken Akçakoca'da sıcak hava nedeniyle denize girmek isteyenler plajlara akın etti.

        Yeşil ve mavinin buluştuğu ilçede suya girenler sıcak havanın etkisini hafifletirken, denize girmeyenler ise sahil bandındaki çay bahçelerinde dinlendi.

        İlçede hava sıcaklığı 30 derece, nem ise yüzde 66 ölçüldü.

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