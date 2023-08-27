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        Düzce'de otomobilin çarptığı motosikletli ağır yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2023 - 17:42 Güncelleme: 27.08.2023 - 17:42
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        Düzce'de otomobilin çarptığı motosikletli ağır yaralandı
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        DÜZCE (AA) - Düzce'de otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, hastaneye kaldırıldı.

        Kalıcı Konutlar Bağlantı Yolu'ndaki çalışma nedeniyle geçişin yasak olduğu refüjden ilerlemeye çalışan Necmettin B. idaresindeki 81 BF 628 plakalı motosiklete, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 81 AN 071 plakalı otomobil çarptı.

        Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosikletli yaralandı.

        İhbar üzerine kaza mahalline 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlilerince Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Necmettin B'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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