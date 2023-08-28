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        Düzce'de sıcak hava etkili oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2023 - 17:04 Güncelleme: 28.08.2023 - 17:47
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        Düzce'de sıcak hava etkili oldu
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        DÜZCE (AA) - Düzce'de sıcak havanın etkisinden uzaklaşmak isteyenler, doğal havuzlarda serinledi.

        Hava sıcaklığının 30 derece ve nem oranının yüzde 60'ları bulduğu kentte serinlemek isteyenler, il merkezine 13 kilometre uzaklıkta yer alan Aydınpınar ve 25 kilometre mesafedeki Güzeldere tabiat parklarında yoğunluk oluşturdu.

        Kayın ve gürgen ağaçlarının hakim olduğu bölgede piknik yapan aileler, şelalelerin döküldüğü alanlarda soğuk suya girerek serinlemeye çalıştı.

        Keyifli vakit geçirme imkanı sunan tabiat parkları, fotoğraf tutkunlarının da tercih ettiği yerler arasında bulunuyor.

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