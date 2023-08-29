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        Düzce'de çarpışan iki otomobilde hasar oluştu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 09:22 Güncelleme: 29.08.2023 - 09:22
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        Düzce'de çarpışan iki otomobilde hasar oluştu
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        DÜZCE (AA) - Düzce'de meydana gelen trafik kazasında iki otomobil zarar gördü.

        U.Y. idaresindeki 81 EZ 200 plakalı otomobil ile A.K.K. yönetimindeki 67 UB 535 plakalı otomobil, Kuzey Çevre Yolu Yenikent mevkisinde çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza mahalline polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Çarpışmanın şiddetiyle araçların hava yastıkları açıldı. Araçlardan kendi imkanlarıyla çıkan sürücüler ve 1 yolcunun ambulansta yapılan sağlık kontrollerinde yaralanma tespit edilemedi.

        Kaza nedeniyle çevre yolunda kontrollü sağlanan ulaşım, araçların yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.

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